Украинская ведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий познакомились в 2011 году, когда вместе вышли на паркет шоу "Танці з зірками". После проекта между ними завязался роман. Уже в 2012 году пара стала родителями девочки Дианы, а в 2018 году у них родилась вторая дочь Полина. Супруги много времени проводят вместе. Несколько часов назад актриса показала в Инстаграм их свидание.

В частности, Лилия Ребрик и Андрей Дикий решили провести вместе вечер в кинотеатре. Там они сходили на премьерный показ украинского фильма "Герої".

Супруги были одеты в повседневные наряды, но выглядели при этом очаровательно и красиво. Лилия Ребрик позировала в длинном пальто. Под него она надела кардиган, белую рубашку и широкие черные штаны. Образ довершили украшения, укладка и едва заметный макияж на лице. Вместе они выглядели такие счастливые и умиротворенными.

Стоит отметить, что в декабре Лилия Ребрик и Андрей Дикий отпраздновали "стальную свадьбу" - 11 лет брака. Телеведущая неоднократно посвящала мужу нежные слова, благодарила за любовь и поддержку.

Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.

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