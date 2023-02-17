Семья Кристины и Григория Решетников решили немного отвлечь детей от насущных проблем и войны в Украине. А также провести это время с пользой. Так, в школе старших сыновей пары провели необычный благотворительный вечер. Фото и видео с мероприятия появилось на старнице Кристины Решетник в Инстаграм.
В частности, ученики приготовили домашнюю выпечку и принялись ее продавать. Все вырученные с продажи деньги пойдут на нужды ВСУ.
"Это было невероятное действо – дети очень ответственно готовились к этому мероприятию. Ванюша и Дима попросили испечь мафины, сами оформили витрину, сформировали цену и продавали)) даже тревога не помешала хорошо выторговать – Димуля и Ванюша распродали все и отдали все заработанные средства на ВСУ 🇺🇦 гордимся нашими сыновьями", - рассказала Кристина Решетник.
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На опубликованных кадрах можно увидеть, как прошла ярмарка. Кроме того, Кристина Решетник сделала несколько снимков в компании мужа и детей.
В комментариях пользователи сети оставили комплименты для семьи: "Прекрасная ярмарка и большая помощь нашим ВСУ. Дети с большим сердцем, молодцы", "Какая необычная идея", "Я бы там все купил. Такие милые продавцы и такие шикарные сладости", "Приятно видеть какие дети ответственные, азартные".
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