Популярная украинская телезвезда, фитнес-тренер и эксперт по здоровому питанию Ани Луценко, которая была тренером в шоу "Зважені та щасливі", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото и рассказала поклонникам о своих уходовых средствах.
Как видно, на новой фотографии Анита запечатлена на белом фоне и в белом наряде, она сложила руки на талии. Пере камерой тренер появилась в интересном комбинезоне с рюшами и поясом, который подчеркнул ее стройное тело и хрупкие плечи. Ее волосы распущены и аккуратно зачесаны, а на лице легкий макияж и уверенный вид.
В подписи к публикации Луценко написала: "Без рекламы. Просто хочу поделиться своим шоком. Самый крутой результат за 4 дня использования. Мак??!!! Выпустил линейку для увлажнения. И это блин так явно видно, что прям я в шоке. В карусели".
Поклонники не прошли мимо и принялись комментировать новую публикацию телезвезды:
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"Но ведь они не вышли с рынка РФ, как и многие другие косметические компании".
"Только я подумала о Макдональдсе?".
"Спасибо, что делишься".
"Да, фирма вообще очень крутая. Профессиональная косметика, что скажешь. Иногда хочу у них все скупить".
"А где в Украине можно купить, кто знает? Погуглила и ничего подобного не нашла".
"А какой тип кожи у вас? Или жирный крем, как быстро впитывается в кожу?".
"Какой именно продукт вы использовали?".
"Какая вы прекрасная девушка".
"Уже не впервые читаю что это классный продукт".
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