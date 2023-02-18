Популярный украинский музыкант родом из Харькова Сергей Бабкин, который в начале войны с женой и тремя несовершеннолетними детьми выехал за границу и давал благотворительные концерты в поддержку Украины, на своей странице в Instagram поделился необычным видео. Как оказалось, артист вернулся в Украину и даже посетил родной город Харьков.
Там, в Харькове Сергей устроил импровизированный концерт с гитарой в больнице. На видео можно увидеть пациентов, врачей, медперсонал и посетителей больницы, которые слушают песни Бабкина и снимают его на телефон. Судя по кадрам, эта встреча прошла в теплой дружелюбной обстановке.
В подписи к публикации музыкант написал: "Харьков. Был очень рад петь нашим военным! Именно тот момент, когда ты четко осознаешь свое предназначение. Песня лечит Душу!".
Украинцы не стали сдерживать эмоции, оставляя свои комментарии под видео:
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Мы делаем индексацию пенсий": Шмыгаль объявил, кому, когда и на сколько повысят
Реквизиты недействительны: в Украине окончательно ликвидировали известный банк
Комаров из "Мир наизнанку" узнал тайны украинской разведки: "Теперь можно..."
"Мама, это правда?": маленькая дочь известного тренера из Днепра узнала, что папы не стало
"Спасибо, что приехали и подняли настроение, и поддержали наших солдат".
"Это самое мгновение! И все благодарят Вас за него".
"Круто! Давайте поддерживать ребят в военных госпиталях. Это очень важно!".
"Как же изменились мои любимые квартирники. Горько и безумно трогательно одновременно".
"В 1000 раз эта песня звучит лучше, чем оригинал. Люблю!".
"Спасибо за ваши песни! Мы поем с друзьями и благодарны, что у нас есть такие песни! Берегите свой талант и призвание музыканта! Вы настоящий творец музыки!".
"Сергей, спасибо Вам за то, что вы делаете! Безграничная благодарность".
"Спасибо, вам, Сергей, и низкий поклон за поддержку наших защитников".
"Очень сильные слова. Особенно сейчас. До слез, до мурашек. Спасибо".
"Вы самый лучший! Любим очень".
Напомним, "Бестия": любимица Вакарчука Соловий в красном шелке впечатлила новым перевоплощением.
Как сообщала Politeka, "Вы святой, берегите себя": Вакарчук показал пронзительные фото с фронта и довел украинцев до слез.
Также Politeka писала, что "Будет горячо": Дорофеева впервые отправится в сольный тур с украинскими песнями, фото.