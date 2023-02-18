Популярный украинский музыкант родом из Харькова Сергей Бабкин, который в начале войны с женой и тремя несовершеннолетними детьми выехал за границу и давал благотворительные концерты в поддержку Украины, на своей странице в Instagram поделился необычным видео. Как оказалось, артист вернулся в Украину и даже посетил родной город Харьков.

Там, в Харькове Сергей устроил импровизированный концерт с гитарой в больнице. На видео можно увидеть пациентов, врачей, медперсонал и посетителей больницы, которые слушают песни Бабкина и снимают его на телефон. Судя по кадрам, эта встреча прошла в теплой дружелюбной обстановке.

В подписи к публикации музыкант написал: "Харьков. Был очень рад петь нашим военным! Именно тот момент, когда ты четко осознаешь свое предназначение. Песня лечит Душу!".

Украинцы не стали сдерживать эмоции, оставляя свои комментарии под видео:

"Спасибо, что приехали и подняли настроение, и поддержали наших солдат".

"Это самое мгновение! И все благодарят Вас за него".

"Круто! Давайте поддерживать ребят в военных госпиталях. Это очень важно!".

"Как же изменились мои любимые квартирники. Горько и безумно трогательно одновременно".

"В 1000 раз эта песня звучит лучше, чем оригинал. Люблю!".

"Спасибо за ваши песни! Мы поем с друзьями и благодарны, что у нас есть такие песни! Берегите свой талант и призвание музыканта! Вы настоящий творец музыки!".

"Сергей, спасибо Вам за то, что вы делаете! Безграничная благодарность".

"Спасибо, вам, Сергей, и низкий поклон за поддержку наших защитников".

"Очень сильные слова. Особенно сейчас. До слез, до мурашек. Спасибо".

"Вы самый лучший! Любим очень".

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