Главный герой 12-го сезона "Холостяка" Алекс Топольский и его избранница Катя Лозовицкая после завершения проекта пробыли вместе недолго. Финалистка 12 сезона шоу "Холостяк" Саша Мудрая заявила, что между Катей и Алексом не было химии. Кроме того, в интервью Анне Олицкой, она грубо высказалась о победительнице Лозовицкой.

Для нее Катя Лозовицкая - закрытый человек, идеальнй характер которой подходит только для шоу. По ее словам, у модели не было чувств к главному герою, она лишь хотела победить в проекте.

"Катя не была влюблена в Алекса вообще. Это было для того, чтобы получить статус победительницы. Возможно, ей как-то подсказывали, как себя вести, чтобы зрители полюбили именно ее – этот образ хорошей девочки, улыбающейся по поводу и без", – сказала Саша Мудрая.

Саша Мудрая добавила, что у Кати нет энергии, которая зажигает в мужчине желание что-то делать ради нее. Ее характер, безконфликтность были идеальными только для проекта, а в реальной жизни - нет.

Напомним, Мудрая пристыдила Топольского после финала "Холостяка", он задел ее первым.

Как сообщала Politeka, финалистка "Холостяка" Мудрая, которую отверг Топольский, рассказала о личной жизни.

Также Politeka писала, что финалистка "Холостяка" Мудрая вспомнила, как искала любовь на другом шоу.