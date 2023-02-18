Поводом для сплетен стало то, что супруги перестали делиться общим контентом, а в День всех влюбленных Настя Каменских не поздравила мужа, хотя Потап Насте посвятил пост в соцсетях.

Личная жизнь украинских звездных супругов Насти Каменских и Потапа в последнее время очень волнует их поклонников. Начали даже распространяться слухи, что знаменитости больше не вместе. Но неожиданно Каменских впервые за долгое время обратилась к Потапу публично. Это обращение было опубликовано в ее Инстаграм-Сториз.

Поводом для сплетен стало то, что супруги перестали делиться общим контентом, а в День всех влюбленных Настя Каменских не поздравила мужа, хотя Потап Насте посвятил пост в соцсетях. Но певица развеяла слухи обратившись к мужу публично.

В частности, певец Потап выпустил мощную песню "Волонтер". Кроме того, артист сразу сделал клип на новый трек. Настя Каменских разместила ссылку на новый трек музыканта. В описании рэпер попросил поддержать добровольческий батальон "Добробат".

Трек певца и продюсера Потапа никого не оставит равнодушным, ведь он посвящается тем, кто ежедневно помогает ВСУ защищать наше государство – волонтерам.

"С премьерой, Потап. Песня о невероятно важных и сильных людях – наших волонтерах", — написала артистка Настя Каменских и сопроводила текст эмодзи в форме сердца.

Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.

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