Жена телеведущего Григория Решетника частенько делится с подписчиками своего блога проверенными рецептами и полезными советами. А своих трех сыновей Кристина Решетник привыкла баловать домашней выпечкой.

Своим рецептом маффинов Кристина щедро поделилась в Instagram.

"Обещала вам давно уже рецепт своих мафинов, так обожающих мои мужчины. Сохраняйте и готовьте для самых родных", - подписала свой рецепт Кристина Решетник.

Вам понадобится для приготовления 20 штучек мафинов от Кристины Решетник:

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  • 400 г муки;
  • 220 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 200 мл молока;
  • 100 г сливочного масла;
  • 100 г голубики или черники;
  • соль и разрыхлитель

Как приготовить:

1.Для приготовления теста нужно просеять муку. В миске соединить муку с разрыхлителем, добавить соль.

2. В другой посудине смешать растопленное сливочное масло с яйцами, добавить молоко. Смешать. Добавить сахар, в два этапа добавить муку.

3. Можно сбивать миксером, можно без. Главное – к однородной консистенции.

4. Высыпаем голубику в тесто, перемешиваем.

5. Кладем мафины в духовку, разогретую предварительно до 180 градусов на 20-25 мин. Приятного аппетита.

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