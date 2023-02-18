Жена телеведущего Григория Решетника частенько делится с подписчиками своего блога проверенными рецептами и полезными советами. А своих трех сыновей Кристина Решетник привыкла баловать домашней выпечкой.
Своим рецептом маффинов Кристина щедро поделилась в Instagram.
"Обещала вам давно уже рецепт своих мафинов, так обожающих мои мужчины. Сохраняйте и готовьте для самых родных", - подписала свой рецепт Кристина Решетник.
Вам понадобится для приготовления 20 штучек мафинов от Кристины Решетник:
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- 400 г муки;
- 220 г сахара;
- 2 яйца;
- 200 мл молока;
- 100 г сливочного масла;
- 100 г голубики или черники;
- соль и разрыхлитель
Как приготовить:
1.Для приготовления теста нужно просеять муку. В миске соединить муку с разрыхлителем, добавить соль.
2. В другой посудине смешать растопленное сливочное масло с яйцами, добавить молоко. Смешать. Добавить сахар, в два этапа добавить муку.
3. Можно сбивать миксером, можно без. Главное – к однородной консистенции.
4. Высыпаем голубику в тесто, перемешиваем.
5. Кладем мафины в духовку, разогретую предварительно до 180 градусов на 20-25 мин. Приятного аппетита.
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