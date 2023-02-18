Пользователи сети похвалили Анну Кошмал за достижение и написали для артистки немало комплиментов.

Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал уже давно занимается йогой и показывает большой успех. Знаменитость опубликовала в Instagram-Сториз ролик, как делает сверхсложную асану.

Так, впервые Анна Кошмал смогла войти в Ширшасану (стойка на голове) с прямыми ногами. Выполнение Ширшасаны позволяет свежей чистой крови циркулировать в клетках мозга. Следовательно, клетки мозга обновляются и омолаживаются. Становятся лучше такие когнитивные способности, как память, внимание и мышление..

"Мои маленькие достижения. В последнее время такие продуктивные практики, столько сил генерируется, столько желаний осуществляется, радуюсь и получаю огромное удовольствие", - отметила актриса Анна Кошмал в подписи к видео.

Пользователи сети похвалили Анну Кошмал за достижение и написали для артистки несколько комплиментов: "Как ты это делаешь? Молодец, так держать", "Это очень круто", "Пора в Олимпиаду", "Супер", "Круто. Молодец".

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.