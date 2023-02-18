Даша Квиткова призвала не тратить время на мужчин, которые находятся рядом и ничего не делают, чтобы порадовать свою любимую.

Известная блогерша и звезда шоу "Холостяк" Даша Квиткова в конце января объявила о расставании с ведущим Никитой Добрыниным, а теперь заинтриговала поклонников. Так, в Инстаграм-сториз она похвасталась романтичным подарком через три недели после объявления о разводе.

Напомним, около 3 недель назад стало известно, что Дарья Квиткова не живет вместе с любимым. Пара разъехалась – сейчас Даша живет вместе с сыном во Львове.

Теперь она показала роскошный букет цветов от военного, который должны были доставить ей 14 февраля – в День всех влюбленных – и поразмыслила, как мужчины при желании могут радовать женщин. Блогерша Даша Квиткова заметила, что букет он хотел отправить именно в День влюбленных.

"Я до сих пор под впечатлением от этого букета и объясню почему. Военный находится сейчас на фронте. Там происходит просто ж*па, я даже представить не могу какая. Там нет вообще связи. Военный хотел прислать мне этот букет 14 февраля, связывался с менеджером, но просто не смог из-за связи. Он на передовой, но захотел сделать приятно и сделал", – поделилась Даша Квиткова.

Она не стала уточнять, какие отношения связывают ее с военным, при этом призвала не тратить время на мужчин, которые находятся рядом и ничего не делают, чтобы порадовать свою любимую.

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