Популярная украинская балерина, многолетняя судья шоу "Танців з зірками" и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милым фото и рассказала об испытаниях, с которыми столкнулись ее студены за год войны.

Так, по словам Кати, год назад в это время, за несколько дней до начала полномасштабной войны, ее студенты боролись за награды на международном конкурсе. Однако, несмотря на все трудности и в этом году они снова едут в Берлин представлять украинскую балетную школу. Также Екатерина отметила, что подобные конкурсы – это проверка на крепость духа детей. Следует быть готовым принять и победу, и поражение. Это быстрая возможность заявить о себе, расширить нетворкинг, набраться опыта, проверить силы.

В подписи к публикации Кухар написала: "В прошлом году, буквально за несколько дней до войны, мои студенты боролись за награды на международном конкурсе. Сложно поверить, что прошел уже ровно год. Самый трудный год для наших детей и преподавателей! Но несмотря ни на что они снова едут в Берлин представлять нашу балетную школу. В этом году @tanzolymp встречает 9 наших соискателей образования. Так что, в силу своего опыта и пребывания в разных ролях — от участницы до жюри, хочу дать совет. На конкурс нужно идти не за победой! Не удивляйтесь… Надо ехать, чтобы получить удовольствие и показать себя миру. Познакомьтесь с другими. Именно с таким подходом всегда будешь победителем!".

Напомним, "Бестия": любимица Вакарчука Соловий в красном шелке впечатлила новым перевоплощением.

Как сообщала Politeka, "Вы святой, берегите себя": Вакарчук показал пронзительные фото с фронта и довел украинцев до слез.

Также Politeka писала, что "Будет горячо": Дорофеева впервые отправится в сольный тур с украинскими песнями, фото.