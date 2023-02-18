Популярная артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, и которая является женой пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в своем профиле милое фото с мужем и обратилась к поклонникам за помощью.

Как видно, на новой фотографии Камалия и Мохаммад запечатлены в уютном доме и в нарядных образах. Так, певица пояивлась перед камерой в длинном сине-желтом платье с красивой вышивкой, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж. Рядом с ней муж в классическом темно-синем костюме с белой рубашкой.

В подписи к публикации Камалия обратилась к поклонникам с деликатной просьбой: "Любимый, безгранично благодарна Вселенной за тебя. Друзья, нужна ваша помощь! Я спела множество песен разной тематики, но очень хочу спеть особую песню о настоящем, лучшем мужчине, мужчине с большой буквы, муже – защитнике семьи, защитнике страны! Буду счастлива, если наше с вами творчество споет в унисон. Обещаю рассмотреть лично все предложения. Чтобы ничего не потерялось, напишите, пожалуйста, моему менеджеру".

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