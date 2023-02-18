В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, как приготовить вкусные вареники с творогом.

"Этот праздник имеет много названий - Масленица, Сыропуст, Колодий. И у вас он, наверное, ассоциируется с блинами. Но, традиционно, украинцы в это время готовили всякие блюда из молочных продуктов: творога, сметаны, масла. А еще - лепили много вареников. Я всегда говорю о том, что наше надо помнить и готовить. Поэтому давайте в этом году на Масленицу сделаем родные вареники с творогом. Я решил готовить из заварного теста и не использовал яйцо, так тесто получается более нежным", — пишет Евгений Клопотенко.

Прогрейте в сотейнике 250 мл воды до появления пара. В миску или комбайн высыпьте 500 г муки, добавьте горячую воду, ½ ч. л. соли и щепотку сахара. Далее добавьте 4 ст. л. подсолнечного масла и замесите тесто. Готовое тесто чуть-чуть подмешайте руками, оберните пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 20-30 минут.

"Между тем, смешайте 5 ст. л. мака с 1 ст. л. сахара. Перебейте в измельчителе или кофемолке или просто в ступке. Так мак лучше разотрется. Соедините перетертый мак с 500 г творога. Я взял домашний творог 9% жирности, но вы можете взять любой другой. Добавьте к начинке 2 столовые ложки сахара и вбейте 1 яйцо. Хорошо перетрите начинку вилкой до однородной консистенции. Тесто у вас есть, начинка есть, осталось соединить их, превратив в невероятно вкусные варенички. Когда приготовите их, то можете добавить сверху соус, смешав две равные порции сметаны и сгущенки. Выйдет просто божественно", - добавил победитель "Мастер Шеф".

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