В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич рассказал о гибели своего известного друга, радиоведущего Сергея Галибина.

"Я знаю, что сейчас многие люди теряют друзей из-за проклятой войны. Я потерял друга в 2015 году. Не выдержало сердце. А не выдержало из-за начала агрессии россии. А Сергей служил в Севастополе. Для него это было чрезвычайно больно, и позиция его звучала громко и четко с начала вторжения 2014. А еще и смерть нашего товарища Кузьмы Скрябина. В той машине из Кривого Рога должен был ехать и Галибин, но не поехал, потому что имел важную работу в Киеве. А потом выезд из Кривого, Тойоту Скрябина занесло… и дальше вы знаете", — пишет ведущий.

Сердце Галибина не выдержало всего этого и 17 февраля 2015 года он ушел из жизни.

"Очень жаль. Я скучаю по тебе. Но, я думаю, ты видишь, как твоя дочь дружит с моими девочками. Как они в этом году целый месяц прожили у моря вместе. Накупались вволю. Знаю, ты бы это заценил. Галибин один из тех, кто помог мне стать тем, кто я есть. За это буду всегда благодарить", - признается Анатолий Анатолич.

Галибин когда-то приютил молодого Анатолича в своей съемной однушке в Киеве, в свое время дал ему первую работу в Кривом Роге на корпоративах у «серьезных криворожских людей», поддержал его в первых потугах по радио, и главное — был другом.

"Я благодарен тебе, мой друг, что ты был в моей жизни. Пусть 8 лет прошло, но сейчас все так же больно понимать что мы больше не поговорим. Хотя твой номер у меня до сих пор в избранных контактах, и я его уже вероятно никогда не удалю", - добавил ведущий.

Напомним, Анатолий Анатолич, не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.