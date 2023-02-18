Юрий Горбунов и Катя Осадчая вместе воспитывают двух сыновей — Ивана, родившегося в 2017 году, и маленького Даниила, рожденного в 2021. Кроме того, телеведущая имеет взрослого сына от первого брака — 20-летнего Илью.

В этот раз на своей странице в Instagram Юрий Горбунов посвятил пост своему старшему сыну, которому исполнилось 6 лет.

"С Днем рождения, мой мальчик! Мой первенец! Мой сын!! Мой Иван!! Наш Ивасик!! 6 лет тебе сегодня!! Так будто вчера держал тебя на руках в первые минуты твоего рождения!! Сказать как я тебя люблю словами, не возможно!!Ты наша с мамой гордость!!Наша радость!!Наше будущее!Никогда бы не подумал, что тебе придется узнать что такое война!!Но в том, что мы победим-сомнения нет!И ты будешь жить, вырастать и любить в лучшей в мире стране-Украине!!С Днем рождения, мой мальчик!!!!Пусть сбудутся все твои мечты!!", - написал ведущий под трогательными семейными фото.

В комментариях к поздравлениям присоединились многие украинские знаменитости, среди которых Потап, Маричка Падалко, Дзидзьо, Александр Пономарев, Соня Плакидюк, Марина Боржемская, Алексей Суханов и другие.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратилась к украинцам после российских обстрелов.