Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина не так давно рассказала, что ее пригласили стать интервьюером на известной в мире Мюнхенской Конференции безопасности. В этот раз она поделилась в Стори отрывком из нового интервью.

«Начинаем интервью с выдающейся женщиной лично для меня! Эта женщина – первая женщина премьер-министр Эстонии. Но я вдохновляюсь ею потому, что она еще до начала полномасштабного вторжения на прошлой конференции кричала с трибун, что россия будет наступать и что уже сейчас надо оружие. Что Европа должна проснуться.

Она стоит за решением Эстонии предоставить нам мощную военную помощь, что у них была. Ее называют Железной леди Европы. Женщины б никогда не развязали войну, уверена я, а что на это скажет она?» - пишет Ефросинина.

Ранее Ефросинина рассказала об участии на конференции в павильоне YouTube Studio. Она выразила свою радость и гордость тем, что пригласили именно украинку на такое мероприятие, особенно учитывая, что главной темой конференции является террористическое нападение россии на Украину. Маша выразила надежду, что ее голос поможет донести до Европы голос Украины и народа, который никогда не сдастся.

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