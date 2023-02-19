Анастасия Шевченко, волонтер и участница Революции достоинства, выразила свое недовольство новой песней от украинского певца Потапа "Волонтеры". Она написала об этом в своем Facebook-аккаунте.

Песня "Волонтеры" вызвала негативную реакцию волонтера, поскольку, по ее мнению, в песне стереотипизирована и даже снижена до уровня мемов важную и серьезную работу волонтеров. Анастасия отметила, что в песне изображены волонтеры как "бессмысленные, шоуменские люди", а это "больно" для нее и ее коллег.

В своем сообщении она отметила, что волонтерство - это тяжелая и ответственная работа, а не просто развлекательная активность. Анастасия подчеркнула, что волонтеры помогают людям в самые сложные моменты их жизни и заслуживают уважения и поддержки. Она призвала Потапа и других музыкантов более внимательно относиться к этой теме и не использовать ее как средство для юмора и развлечений.

Сообщение Анастасии получило большую поддержку от пользователей социальных сетей, которые поддержали волонтер и выразили свое унижение за попытку снизить значение волонтерской работы.

«Лучшее и единственное, что должен сделать Потап после выпуска этого творения – это изъятие трека, публичное извинение и выход на пенсию; Это просто трэш. На фоне других реальных шедевров;

Самое печальное, что есть люди, которые считают это приемлемым(; Испанское ТРО на страже! Горжусь!; Благодаря Потапу родился новый жанр: кринж-хоп 🫃🏻; Лучшее, что можно Потап – это исчезнуть из украинского шоу-бизнеса!» - пишут в сети.

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