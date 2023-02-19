Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась видео из гардеробной, на котором создает новый образ.

Так, в новом ролике Даша появилась в просторной гардеробной с зеркалами. Сначала она появилась перед камерой в соблазнительном голубом белье, а затем начала создавать образ – в этот раз она надела узкий черный комбинезон с интересными вырезами, а сверху накинула стильный бежевый пиджак. Завершает образ модное длинное пальто, массивные ботинки и небольшая сумочка. При этом у блогерши можно заметить красивый мальдивский загар, выпрямленные волосы, и легкий макияж.

Поклонники не прошли мимо и тут же начали комментировать видео, однако некоторые напомнили Даше, что, одеваясь в такой комбинезон, ей будет сложно сходит в туалет:

"Вот мне так нравятся эти комбезы, но я знаю, как в них пойти в туалет".

"Главное в туалет не захотеть, а так образ супер".

"Тоже засматриваюсь на комбинезоны, но летом еще как-то реально сходить в туалет, а сейчас…".

"Боже, какой хороший пиджак, подскажите пожалуйста бренд".

"Какая фигурка",

"В этот день пить нельзя".

"Ненавижу комбинезоны, как представлю, что в туалет нужно снимать с себя все и стараться не утопить комбинезон, и не уронить, и не захлюпать".

"Какая фигура классная, аж бесит".

"Даша – вы пример для многих женщин. Сильная и такая одновременно нежная. Горжусь, что у нас такие классные украинские женщины".

Напомним, "Очень пронзительно": кума Дзидзьо Цибульская поддержала украинок новым видео.

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