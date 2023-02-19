Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором собрала романтичные кадры с мужем, а также кадры со своего концерта и также анонсировала свои новые выступления.

Так, сначала в посте Ани можно увидеть ее огненное фото в красных тонах, на котором она позирует во всей красе – в красном платье с плащом, с красной помадой и с безупречной укладкой. Дальше можно увидеть романтичное видео с отдыха с мужем Александром Волошиным. А под конец Тринчер показала видео со своего выступления, в котором также анонсировала новые концерты.

"А вы уже знаете… Скоро мы с вами услышимся. 1.04 Львов, 2.04 Тернополь. До встречи", - написала Анна в видео, и эти же даты продублировала в подписи к публикации. А вот в комментариях началась настоящая буря, украинцы тут же начали требовать у артистки посетить их города:

"А в Черкассах?".

"Когда Кривой Рог?".

"Давай в Луцк".

"Ждем вас в Харькове".

"А в Бердичеве будете?".

"А когда Ровно?".

"Почему в Винницу не ездят с концертами".

"Хмельницкий ожидаю".

"А можно ли потом с вами сфоткаться после концерта?".

Напомним, "Очень пронзительно": кума Дзидзьо Цибульская поддержала украинок новым видео.

Как сообщала Politeka, "Особая дата для каждого": Макс Барских честно рассказал, что будет делать 24 февраля.

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