Катерина Репяхова, жена известного украинского певца и композитора Виктора Павлика, поделилась с поклонниками в Instagram фотографией со своим маленьким сыном Мишей во время отдыха.
На снимке, опубликованном в ее аккаунте, Катерина и ее сын находятся на зимнем курорте и наслаждаются ярким солнцем и красивым пейзажем. На фото Катерина выглядит счастливой и расслабленной, в белом костюме.
«Какое это удовольствие видеть, как твой ребенок получает удовольствие. Третий раз тут и впервые с сыном здесь. Сколько я получила радости, глядя на счастливого сыночка. Наши детки – наше все» - пишет Катерина.
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Поклонники заметили, что Катерина и ее сын выглядят очень мило и пожелали им дальнейших приятных моментов во время отдыха.
«Видела вас в Яремче «у Якова» и в Буковеле); Хорошего Вам отдыха ❤️; Вы прекрасная мама👍; Мы каждый раз здесь, когда в Буковеле))) Доченька очень любит)
Это прекрасно, что есть возможность отдыхать и наслаждаться красотой; Такие хорошенькие».
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.