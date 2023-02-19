Виктор Павлик отправился на недолгий отдых в Буковель вместе с супругой, которая моложе него почти на тридцать лет.

Катерина Репяхова, жена известного украинского певца и композитора Виктора Павлика, поделилась с поклонниками в Instagram фотографией со своим маленьким сыном Мишей во время отдыха.

На снимке, опубликованном в ее аккаунте, Катерина и ее сын находятся на зимнем курорте и наслаждаются ярким солнцем и красивым пейзажем. На фото Катерина выглядит счастливой и расслабленной, в белом костюме.

«Какое это удовольствие видеть, как твой ребенок получает удовольствие. Третий раз тут и впервые с сыном здесь. Сколько я получила радости, глядя на счастливого сыночка. Наши детки – наше все» - пишет Катерина.

Поклонники заметили, что Катерина и ее сын выглядят очень мило и пожелали им дальнейших приятных моментов во время отдыха.

«Видела вас в Яремче «у Якова» и в Буковеле); Хорошего Вам отдыха ❤️; Вы прекрасная мама👍; Мы каждый раз здесь, когда в Буковеле))) Доченька очень любит)

Это прекрасно, что есть возможность отдыхать и наслаждаться красотой; Такие хорошенькие».

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

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