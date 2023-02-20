Популярная певица, героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич призвала украинцев даже во время войны не откладывать жизнь на потом.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка показала эффектное фото с отдыха в Карпатах.

"Недавно имела такой разговор с подругой, что мы не живем, а существуем. То есть, ждем победы и мира, а вместо этого откладываем собственную жизнь на потом. Чувствуем вину за то, что она, это жизнь с кофе утром, у нас есть ☕️ Кстати, именно кофе, такая мелочь, стала символом того, что можно немного расслабиться, выдохнуть.Так же кофе превратился в символ нареканий - пока мы в тылу и ее пьем, там, на нуле, совсем не до кофе…. Хотя, признаюсь, ребята наши ТАМ, близко к линии огня, угощали меня этим «символом» нашего покоя в тылу…. И это было совсем другое содержание ❤️‍🩹", — признается Злата Огневич.

Певица подчеркнула, что каждый раз, когда вы приобретаете любую услугу в Украине или отдыхаете на местных курортах, вы поддерживаете нашу экономику, рабочие места.

"Поэтому, кофе не может быть символом нареканий, так же, как и другие услуги. И я благодарю тех, кто это понимает. Прошу не откладывать жизнь «на потом», воплощать задуманное и благодарить за каждый миг! При этом реально и трезво осознавать, что война продолжается, враг серьезный. То, что мы включим режим «ожидания/существования», не повлияет на ситуацию. Выбирайте ДЕЙСТВОВАТЬ 🙌🏼 Вносите свой вклад в страну, нашу победу", — добавила артистка.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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