Популярный украинский исполнитель и шоумен Андрей Данилко, который с начала войны проявил твердую проукраинскую позицию, а со временем снова облачился в образ Верки Сердючки и отправился в тур по Европе с благотворительными концертами, поделился в Instagram необычным фото.

Как оказалось, артист вместе со сценической мамой и Инной Белоконь во время гастролей в Испании посетили удивительную локации в Валенсии. На новой фотографии Андрей и Инна запечатлены в удивительной локации, похоже, это Город науки и искусств со знаменитым океанариумом, который считается самым большим в Европе. Как видно, артист присел на бортик бассейна, в то время как Инна буквально прилегла на него.

В подписи к публикации Данилко написал: "Валенсия на пути в Барселону. Увидимся вечером! Билеты в профиле". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Андрей, спасибо, что вы есть, спасибо, что творите и радуете. В сердцах "февраль", но скоро краски изменятся! Вы душа Украины и поддержка, пусть ваши песни звучат как гимн, а мы подхватим! Любим безгранично".

"Когда в Мадрид приедете?".

"Наконец-то дождались! До встречи вечером!".

"В Аликанте было довольно мило".

"Какие красивые. Андрей Михайлович, берегите свое здоровье. Хотелось бы попасть на ваш концерт".

"Когда на Кипре вас ждать?".

"В Каннах не будите!? Так хотелось бы попасть на концерт!".

"Король. Берегите здоровье, лучше отдохнуть и пойти дальше".

"Ну почему не в Валенсии?".

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