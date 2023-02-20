Влад Яма сразу после полномасштабного вторжения рф выехал за границу вместе с женой Лилией и сыном Леоном и пока не собирается возвращаться. В этот раз на своей странице в Instagram жена артиста поделилась яркими кадрами своего празднования, где она позирует с маленьким тортиком на фоне стены из цветов.

"Загадала…🙏💙💛 Спасибо за любовь, спасибо за каждый день. ❤️🙏 За поддержку, за тех, кто рядом в эти трудные времена… Люблю и верю в лучшее…♾️♾️♾️👁️", — написала Лилия Яма под видео.

Украинцы присоединяются к поздравлениям, но не обошлось и без возмущенных комментариев: "Какие у тебя трудные времена? Стыдно такое писать, поздравляю, хотя жаль, что выросла большой, а выставляешь свой недалекий ум".

Ранее Влад Яма в интервью Славе Демину рассказывал, что пересек границу еще до того, как мужчинам запретили выезжать из страны.

"Первые несколько часов 24-го, когда это все началось, мы с женой начали обсуждать на всякий случай варианты: вот что мы будем делать, если российские военные придут в наш дом. Вот что делать реально. И если они будут с оружием, а я без. Что я могу сделать, как я могу защитить свою семью", - заявил танцор.

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