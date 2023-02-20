Популярная украинский телеведущий, интервьюер и блогер Анатолий Анатолич, который отметился особой враждебностью к украинским звездам-предателям, часто делится с поклонниками в Instagram новостями и подробностями своей жизни. Так, в этот раз шоумен опубликовал необычное фото из австралийского парламента и рассказал о поддержке Украины в мире.

Так, на фотографии, которую показал Анатолич, можно увидеть, как представители австралийского парламента встроились в очертания украинского герба. Таким образом на другой стороне земного шара решили отметить День государственного герба Украины.

В подписи к публикации Анатолий Анатолич проанализировал эту ситуацию:

"Это австралийский парламент. Депутаты страны из другой части пули выстроили украинский трезубец в зале парламента. Таким образом, австралийцы поздравили Украину с днем государственного герба. 19 февраля 1992 года Верховная Рада утвердила этот символ своим постановлением на государственном уровне – золотой Трезубец на синем щите. Самое главное в этом то, что это снова и снова напоминает вместе с нами весь мир. Австралия где-то очень далеко. Там сейчас даже лето, а скоро начнется осень. А еще там все не так, как у нас, и кенгуру, и коалы, и многое другое. Ну, казалось бы, что им до нас. Но, видите ли, они тоже с нами. Когда я за последний год вел концерты по всей земле, я встречал столько добра от людей, и всегда это добро, вместе с миллионами донатов вез домой в Киев. Мы не сами. С нами японцы, австралийцы, американцы, французы, с нами все. Мир ближе, чем кажется. С Днем государственного герба!".

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