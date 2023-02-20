Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась забавным видео, в котором показала, как создает образ для тренировки.
Как видно, в ролике Даша запечатлена в уютной комнате, где на полу стоит ее портрет, а рядом кровать. Перед камерой девушка сначала появилась в одном полотенце, видимо, после душа, а затем начала одеваться. Она выбрала узкие черные лосины и спортивную кофту, а на ее ногах удобные черно-белые кроссы. В конце блогерша надевает короткую черную курточку, подкрашивает губы и мило улыбается в камеру.
В подписи к публикации Ульянова написала: "На тренировку". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:
"Красотка".
"А какие у вас духи?".
"Откуда курточка?".
"Какая кошечка".
"Красотка".
"Классная".
"Класс. Такая милашка, очень-очень".
"Просто очаровательная принцесса".
"Кошмар! На холостяке была нормальная, а теперь кожа до кости".
"Очень красивая и стильная. А какими духами пользуетесь?".
"Какая вы классная, фигура огонь, красавица".
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Был отличником: жизнь 17-летнего Максима трагически оборвалась в Днепре
"Куча лекарств и гормональных препаратов": звезда "Танців з зірками" последние полгода борется с болезнью
Ушла из жизни знаменитая актриса, перед красотой которой было невозможно устоять: родные сообщили о трагедии
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Напомним, "Очень пронзительно": кума Дзидзьо Цибульская поддержала украинок новым видео.
Как сообщала Politeka, "Особая дата для каждого": Макс Барских честно рассказал, что будет делать 24 февраля.
Также Politeka писала, что "Режет глаза": Тринчер в латексных лосинах зажгла на сцене с Зибровым, украинцы взбесились.