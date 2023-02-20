Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась забавным видео, в котором показала, как создает образ для тренировки.

Как видно, в ролике Даша запечатлена в уютной комнате, где на полу стоит ее портрет, а рядом кровать. Перед камерой девушка сначала появилась в одном полотенце, видимо, после душа, а затем начала одеваться. Она выбрала узкие черные лосины и спортивную кофту, а на ее ногах удобные черно-белые кроссы. В конце блогерша надевает короткую черную курточку, подкрашивает губы и мило улыбается в камеру.

В подписи к публикации Ульянова написала: "На тренировку". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Красотка".

"А какие у вас духи?".

"Откуда курточка?".

"Какая кошечка".

"Красотка".

"Классная".

"Класс. Такая милашка, очень-очень".

"Просто очаровательная принцесса".

"Кошмар! На холостяке была нормальная, а теперь кожа до кости".

"Очень красивая и стильная. А какими духами пользуетесь?".

"Какая вы классная, фигура огонь, красавица".

Напомним, "Очень пронзительно": кума Дзидзьо Цибульская поддержала украинок новым видео.

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