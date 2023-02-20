Рэпер и продюсер Потап оконфузился из-за новой песни, в которой заметили возмутительный контекст.

Украинцев, в частности, возмутили строчки песни, где речь идет о девушке, которая "ночью провела с ребятами, бойцами, волонтерила", пишет Politeka.net.

На фоне скандала Потапа еще обвинили в том, что он якобы удаляет негативные комментарии. Об этом сообщил рэпер Андрей Фрил.

«…Потап выпустил песню, которая, мягко говоря, вызвала негодование общества. Люди начали писать ему это в комментариях. Что сделал Потап? Начал удалять негативные комментарии у себя на ютубе и инстt. 23:45 - 126 комментариев. 23:50 — 84 комментария. Про эффект Стрейзанд, я так понимаю, Потап не слышал. Утром все повторилось, счет пошел на сотни удаленных комментариев. В инстаграмме удаляет так же. Ну что ж. Все ожидаемо», — отметил Фрил на своей странице в Facebook.

Позже Потап вообще выключил комментарии под песней «Волонтер» на YouTube.

Однако украинцы продолжают выражать свое разочарование и возмущение песней Потапа в Facebook.

«У таких нет ни стыда ни чести», «Этот "хитяра" такая нелепая примитивщина.... Действительно стыдно...», «Тот случай, когда лучше молчать, чем петь!», «Потап достиг дна. Это конец карьере!», «Толку этой критике. Пусть приносит извинения людям», - пишут пользователи соцсетей.

В свою очередь спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник оставил такое сообщение на своей странице в Facebook: «Очень много слышал/читал об этой "новой песне", поэтому даже слушать ее не буду».

Напомним, украинцы просят "отменить" Потапа после его песни о волонтерах.

Также сообщалось, что Потап показал, какой Настя была задолго до их свадьбы.

Кроме того, Politeka.net писала об обстоятельствах и подробностях конфликта между Потапом и радиоведущим.