Анастасія Шевченка, волонтер та учасниця Революції гідності, висловила своє невдоволення новою піснею від українського співака Потапа "Волонтери". Вона написала про це у своєму Facebook-акаунті.

Пісня "Волонтери" викликала негативну реакцію волонтера, оскільки, на її думку, у пісні стереотипізована та навіть знижена до рівня мемов важливу та серйозну роботу волонтерів. Анастасія зазначила, що у пісні зображені волонтери як "безглузді, шоуменські люди", а це "боляче" для неї та її колег.

У своєму повідомленні вона зазначила, що волонтерство – це важка та відповідальна робота, а не просто розважальна активність. Анастасія підкреслила, що волонтери допомагають людям у найскладніші моменти їхнього життя і заслуговують на повагу та підтримку. Вона закликала Потапа та інших музикантів уважніше ставитися до цієї теми та не використовувати її як засіб для гумору та розваг.

Повідомлення Анастасії отримало велику підтримку від користувачів соціальних мереж, які підтримали волонтер та висловили своє приниження за спробу знизити значення волонтерської роботи.

«Найкраще та єдине, що має зробити Потап після випуску цього твору – це вилучення треку, публічне вибачення та вихід на пенсію; Це просто треш. На тлі інших справжніх шедеврів;

Найсумніше, що є люди, які вважають це прийнятним(; Іспанське ТРО на варті! Пишаюсь!; Завдяки Потапу народився новий жанр: кринж-хоп 🫃🏻; Найкраще, що можна Потап – це зникнути з українського шоу-бізнесу!» - пишуть в мережі.

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