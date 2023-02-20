Украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина стараются проводить все свободное время вместе со своими тремя сыновьями. Во время выходных супруги устроили Дмитрию, Ивану и Саше активный отдых. Фото и видео Кристина Решетник опубликовала на своей странице в Инстаграм.

В частности, семья отправилась в ближайший торговый центр, где есть детский майданчик. Там дети Григория Решетника посетили несколько площадок: покатались на машинках, попрыгали на батуте и поиграли на игральных автоматах.

"Очень активные у нас выходные. Когда вчера ездила по городу, думала, что все уехали в связи с ожиданиями тяжелой на следующей неделе… но, как оказалось, все люди в торговых и детских игровых центрах, таких толп я уже давно не видела - даже необычно как-то… А дети, как видно в карусели, были очень счастливы)", -рассказала Кристина Решетник.

В комментариях для Кристины Решетник и их с телеведущим сыновей оставили комплименты: "Ты красивее половины девушек миллиоников в Инстаграм!", "Вы красотка, мальчики такая любовь", "Очень красивые фото", "У вас очень милые мальчики и вы красивы".

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