На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить ажурные блины с икрой минтая в сметане.

"Праздник Масленицы - отличный повод попробовать новые рецепты блинов, оладий и панкейков в дуэте с икрой минтая. Эта икра - вкусный и доступный источник Омега-3 жирных кислот, необходимых для работы нашего организма. Особенно в конце зимы и в начале весны", - пишет Николай Люлько.

Для блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:

- молоко - 250 г.

- вода - 250 г.

- сахар - 2 ст. л.

- сухие дрожжи - 8 г.

- яйца куриные - 2 шт.

- соль – 0,5 ч. л.

- мука – 190 г.

– масло – 50 г.

Смешиваем молоко, воду и сахар. Смесь можно подогреть в микроволновке в течение 30 секунд, чтобы была теплая. Добавляем дрожжи, перемешиваем и даем 15 мин на активацию. Взбиваем яйца с солью и добавляем в первую смесь. Перемешиваем и добавляем муку, тщательно вмешивая ее, чтобы не образовались комочки. Затем вливаем растительное масло. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте, чтобы тесто выросло втрое (приблизительно на 40 мин). Жарим на среднем огне.

"Процесс вам понравится. Если сделать все правильно, блины будут иметь хорошую текстуру с дырочками 🔥", - подчеркнул участник "Мастер Шеф".

Для икры со сметаной:

- Икра минтая - 180 г.

- Сметана - 25-30 % 50 г.

- Лук синий - 40 г.

- Огурец маринованный - 40 г.

- Лимон - 0,5 шт.

Нарезаем мелким кубиком лук и огурцы, добавляем их в икру, приправляем все сметаной, цедрой лимона и лимонным соком.

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