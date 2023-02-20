Событие произвело настоящий фурор не только среди политической элиты мира, но и между украинскими звездами - не осталась в стороне и жена Григория Решетника.

В понедельник, 20 февраля, в Киев неожиданно приехал президент США Джо Байден. У американского лидера была запланирована поездка в Польшу 20-22 февраля, однако о визите в Украину в целях безопасности заранее не сообщалось.

Приезд произвел настоящий фурор не только среди политической элиты мира, но и между украинскими звездами. Жена телеведущего Григория Решетника отреагировала на новость в посте на странице Инстаграм.

Особое уважение у Кристины Решетник вызвала спокойная реакция американца на воздушную тревогу, вызванную активностью российской авиации в Беларуси. Она отметила, что президент США проявил смелость, приехав в Киев.

"Это очень сильно! Сильное проявление поддержки Украины в столь сложное время для нас всех! Под звуки сирен ходить по центру Киева. Спасибо Mr. President. П.С. Мы уже почти год, как должы были быть все под оккупацией недостраны. Но что-то пошло не так", - добавила она.

Кроме того, Кристина Решетник опубликовала видео, на котором американский лидер гуляет по центру Киева и раздается воздушная тревога, но тот даже не вздрогнул, а идет дальше вместе с Зеленским.

В комментариях пользователи сети издевательски написали, что уже могут себе представить реакцию россиян и фейки, которые они напишут в связи с этим событием. Россияне в комментариях действительно устроили истерику из-за визита Байдена в Киев и требовали бомбежек.

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