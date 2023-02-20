Украинской певице Насте Каменских тоже досталась порция хейта на фоне скандала, причиной которого стала новая песня Потапа.
Напомним, рэпер и продюсер Потап на своей странице в Instagram и своем новом канале в YouTube презентовал трек, который посвятил украинским волонтерам.
Однако украинцы заметили в песне возмутительный контекст – людей, в частности, возмутили строчки песни, где речь идет о девушке, которая "ночью провела с ребятами, бойцами, волонтерила".
Страница Потапа в Инстаграм забита гневными комментариями, а вот на YouTube-канале их решили отключить.
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Как оказалось, досталось и Насте Каменских. На ее странице пользователи соцсетей высказывают, что думают о ее муже.
«Скажи своему мужу, чтобы он удалил эту дебильную песню», «Это от тебя, волонтерши, господин Потап наслушался о волонтерской деятельности и вы**л то дерьмо? Пусть запихнет его обратно, танцор б…, а то ребята у нас сейчас резкие, юмор не очень воспринимают», «передайте мужу, що он пробил очередное дно, фу. Что он имеет к волонтерству? Х…н вам больше, а не стадионы», «А песню Потапа о волонтерах споете? Или сейчас удалите этот комментарий и заблокируете, как Ваш муж?», - пишут Насте в комментариях на ее личной странице.
Напомним, ранее на скандальную песню Потапа отреагировали в Минобороны.
Также сообщалось, что Потап показал, какой Настя была задолго до их свадьбы.
Кроме того, Politeka.net писала об обстоятельствах и подробностях конфликта между Потапом и радиоведущим.