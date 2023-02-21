Украинская ведущая и блогер Леся Никитюк недавно показала ужасающие последствия российских атак по Харькову. После этого нашлись и те, кто негативно отнесся к визиту артистки в город, причем не жители - а обычные критики в сети.

Однако артистка отреагировала довольно эмоционально. Так, Леся Никитюк и ее команда начали путешествие из Харькова и планируют посетить Николаев и Херсон в рамках своего тревел-проекта «LeМаршрутка».

В декабре 2022 года были показаны восемь серий этого проекта, где на желтом автобусе телеведущая вместе с водителем Богданом Богдановичем объехали различные уголки Украины, встретились с героями нашего времени из разных сфер и показали все это зрителям.

"Ну приехала, облетели фото по всем каналам. И что дальше?" - недовольно спросила одна из пользователей.

Леся со слезами высказалась, что ее путешествия - не пиар, а желание помочь украинцам, рассказать обо всем.

"Приехала хайпонуть, мы бл* сейчас хайпуем по-полной, серьезно?" - на эмоциях спросила Леся.

Хотя третий сезон «LeМаршрутки» имел миллионы зрителей, Леся Никитюк говорит, что она не хочет достигать высоких рейтингов за счет страданий и бед, которые ей пришлось снимать. Некоторые съемки проходили на деоккупированных территориях, что было очень страшно, потому что украинцам приходилось переживать много трудностей.

Напомним, в Сети заговорили о примирении Никитюк с Дурневым после громкого скандала.

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