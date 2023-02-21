Украина ежегодно 20 февраля чествует память жертв, которые погибли в эти дни на Майдане. В девятую годовщину страшных событий на улице Институтской в Киеве звезды украинского шоубизнеса почтили память погибших и напомнили всем, что герои не умирают. Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в Инстаграм также написал пост, который посвятил этим событиям.

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук был одним из тех, кто активно поддержал Революцию достоинства. Более того, в первые дни противостояний коллектив собрал более 100 тысяч слушателей на Майдане Незалежности и спел для них свои хиты.

"День памяти Героев Небесной Сотни Именно в тот День мы показали миру, что свобода и достоинство — наши неотъемлемые ценности. Именно в тот День началась война за нашу независимость. Именно в тот День мы стали собой... Вечная память героям", — написал Святослав Вакарчук в Сети.

В комментариях пользователи сети писали, что такое нельзя забывать и особенно людей, которые отдали свою жизнь на Майдане: "Такое невозможно забыть", "Cмотрите рабсияне, как народ отстаивает свою свободу", "Героям Слава".

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