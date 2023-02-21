После того, как 20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев, украинские соцсети сорвались шквалом мемов. Телеведущий Григорий Решетник не смог пропустить волну шуток и также рассмешил пользователей сети мемом. В частности, на своей странице в Инстаграм он опубликовал смешное фото с Байденом и своим младшим сыном.

Григорий Решетник развеселил поклонников фотографией своего 2-летнего сына Александра, сравнив его с американским лидером. На одной половине фотоколлажа мальчик позировал в солнцезащитных очках и черном комбинезоне, а с другой стороны было фото Байдена тоже в очках и черном пальто во время встречи в Киеве.

"Когда весь день следил за визитом Байдена", - подписал коллаж украинский телеведущий Григорий Решетник.

Юмор ведущего поднял настроение и развеселил пользователей сети. Поклонники дополнили шутку своими комментариями, а также хвалили его за коллаж: "Какой милый и маленький малыш. А стильный какой", "Самолёт и скорая для ЗСУ?", "Яркий красавчик маленький украинец ", "Следующий президент", "Так Саша говорит, что самолеты еще будут? Наверное, Саша будущий наш президент".

Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал, как война влияет на маленьких детей.