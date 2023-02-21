Украинская певица Джамала недавно вернулась из Европы, где давала благотворительные концерты. И вот, прилетев в Киев, она с головой ушла в работу - артистка дает интервью, выступает, а также занимается волонтерством. Несколько часов назад певица неожиданно сообщила, что уехала в Лондон и поделилась фото в Instagram.

Джамала показала афишу, на которой говорится о ее выступлении. Кроме того, знаменитость опубликовала фото, на котором позировала с необычным головным убором.

Так, артистка надела свитер черного оттенка оригинального кроя с необычными элементами декора – оригинально скроенная ассиметричная вставка золотистого цвета и рукава другого оттенка. Но главной деталью образа стал головной убор, который был сделан из разноцветны свисающих бусинок.

Поклонникам очень понравился образ Джамалы, а в еще больший восторг они пришли от того, что вскоре певица снова выступит за границей: "Какая-то загадочная Джа в последнее время...", "Самая симпатичная лапочка татарочка", "Крутяк", "Необычный акссесуар на голове, интересно у него есть какое-то название", "Очень классно выглядите".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.