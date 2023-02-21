Ани Лорак решила подогреть интерес к своей недавно выпущенной песни, но снова нарвалась на критику от украинцев.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак (Каролина Куек) - известная российская певица из Украины, которая после аннексии Крыма решила заняться карьерой в России. А после 24 февраля 2022 года звезда практически не высказывалась о войне, а когда говорила, старалась максимально нейтрально писать о происходящем. При этом Лорак не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Каролина решила подогреть интерес к своей песне "Лабиринты", которую не так давно выпустила.

"Лабиринт" — одна из моих любимейших песен. Неспроста она открывает альбом, будучи первым номером в трек-листе", - написала Лорак.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучше бы ты так в Украине распевала";

"А страна, которую она поддерживает, разрывает украинцев, в прямом смысле этого слова своими ракетами и бомбами!!! Гадко";

"А на украинском лучше было бы. Спойте на родном языке и вы увидите насколько лучше и ярче была бы эта песня";

"А ее мать под бомбами и воем сирен сейчас в Киеве...";

"Хороший артист, но жаль, что она так поступила с Украиной. Плевать, у нас миллион талантливых людей в нашей прекрасной стране!!!! А ей плохого желать не будем, боженька ей судья".

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