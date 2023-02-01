Как пишет Politeka.net, Ани Лорак - известная российская певица из Украины, которая довольно редко высказывается о событиях на своей Родине. Зато звезда успела вернуться к концертной деятельности и даже показала своего нового возлюбленного. А некоторое время назад Лорак была замужем за турком Муратом Налчаджиоглу, от которого родила дочь Софию. Сейчас малышке уже 11 лет и она уже пытается вести свой блог.

Не забывает о соцсетях и Лорак, которая в этот раз в своем Инстаграм решила поделится фотографией с дочерью. Звезда сделала селфи, находясь в каком-то транспорте.

А до этого Лорак рассказала о своем брате, который живет в Украине и из-за обстрелов прятался в подвале в новогоднюю ночь.

"Прошлая ночь для меня – раздвоенность чувств. Мне было болезненно общаться с братом в то время, как он прятался в подвале с бутылкой Jack Daniels под звуки бомб. Страх, гнев и бессилие от всей этой ситуации затмили момент, который должен стать праздником. Всем сердцем надеюсь, что этот новый год принесет нам возможность снова объединиться за столом с самым главным, что у нас может быть – нашими семьями...", - написала звезда.

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