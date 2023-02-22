Главная героиня популярного проекта "Холостячка" продолжает брать участие в новых проектах и удивлять сменами образа на съемках. Не так давно Ксения Мишина завершила съемки в новом сериале, которые проходили за границей.

В этот раз стало известно, что один из телеканалов готовится к перезапуску популярного семейного развлекательного шоу "Я люблю Україну", которое ранее показывал телеканал 1+1. В новом сезоне шоу ведущей станет актриса Ксения Мишина, а капитанами команд будут юморист Юрий Ткач и певец Владимир Дантес

"Я люблю Україну" - это игровое шоу, в котором звезды участвуют в 6-7 раундах, отвечая на веселые и необычные вопросы об украинской истории, традициях и культуре.

«Встречайте ведущую нового шоу «Я люблю Украину» на tet_tv 💙💛скоро…» - написала Мишина под новым видео.

В сети сразу выразили свое мнение:

«Ну очень много красоты!! Удачи в новом амплуа!!!; Это обновление того шоу, как с Потапом и Настей много лет назад?; Перестарались с макияжем 😮

Шикарная ведущая, поздравляю; пусть вам везет🔥; Очень хорошая украиночка!; хорошая работа!».

Также ранее Ксения поразила поклонников своим смелым образом. На своей странице в Instagram актриса опубликовала фотографию и видео, на которых она позирует в белом костюме.

Напомним, "Холостячка" Мишина похвалилась украинцам, как развлекается в разных странах

А еще Politeka сообщала, что Мишина похвасталась отдыхом с сыном за границей и поблагодарила мальчика

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина в кожаных штанах похвалилась новым достижением