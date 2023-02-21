Популярный украинский исполнитель, народный артист Украины Павел Зибров, который в последнее время часто выступает в госпиталях для украинских защитников, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился трогательными фото со взрослой дочерью Дианой и нежно поздравил ее с днем рождения.

На снимках Павел и его единственная 26-летняя дочь запечатлены в разных ситуациях и локациях. Среди снимков есть тот, где они сняты все семьей с женой Мариной и дочкой. Также звездный отец показал кадры, где его красавица-дочь позирует одна.

В подписи к публикации Павел Зибров нежно поздравил единственную дочку с днем рождения, подобрав самые теплые и искренние слова:

"Я приклоню тебе миры, чтобы в добре росла ты, доченька, солнышко мое. Дорогая моя Дианочка! Для нас с мамой сегодня самый счастливый день, потому что родилась ты – самое дорогое сокровище в мире. Ты наша гордость, наша радость, наша жизнь. Мы с тобой самая лучшая команда, я благодарен тебе за все, что ты делаешь для меня! В такое трудное время для родной страны ты показала себя настоящей украинкой, очень горжусь тобой и желаю тебе быть счастливой под мирным небом нашей матери Украины!".

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