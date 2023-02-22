Популярный украинский исполнитель и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны начал активно гастролировать с концертами в поддержку Украины, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил необычный пост и удивил откровением о сыне.

Как оказалось, Святослав приурочил свою публикацию к Международному дню родного языка. Он выложил картинку с украинской буквой "Ї" и рассказал о любимых словах своего маленького сына Ивана. К слову, Вакарчук их тех звезд, которые тщательно прячут свою личную жизнь, однако, после рождения сына Ивана, а затем дочери Соломии он официально сообщил об этом общественности и попросил журналистов не донимать его вопросами.

В подписи к новой публикации Святослав рассказал: "Мой сын Иван в свои 1 год и 8 месяцев знает множество слов. Сейчас он очень любит говорить слова Поезд, Барсук, Еж, Чемодан. Но фавориты меняются еженедельно. Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить. Говорить на родном языке! Это счастье! (Кстати, еще одно любимое слово нашего Ивана). Украинский язык – это самое сильное наше оружие. Наиболее стратегическая, так точно. С Международным днем родного языка, друзья!".

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