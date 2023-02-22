Украинская блогерша Даша Квиткова сейчас в центре внимания из-за двух тем — развод с "Холостяком" Никитой Добрыниным и поразительное похудение.

Даша Квиткова стала мамой полтора года назад. За это время она не только вернулась к своему привычному весу, но и похудела еще больше. За время беременности жена Никиты Добрынина набрала 32 килограмма. После рождения сына вес уходил не так быстро, как она надеялась. Как блогер ранее рассказывала, эффективно она начала худеть только после того, как сдала анализы и обратилась к эндокринологу и диетологу.

В этот раз на своей странице в Instagram блогерша снова подняла тему похудения и попыталась развеять слухи о том, что ей в этом помогли таблетки.

"❌Это фейк. Друзья, я вас умоляю, не покупайте никакие таблетки, чаи или какие-нибудь порошки для похудения, о которых сейчас распространяется реклама. Вы как минимум: потратите деньги на фигню, а как максимум: навредите своему здоровью, что потом будете себя лечить. Я не худела ни на каких таблетках, ни на чаях. Я худела через питание, спорт, наблюдение и консультации врача. Без ущерба для себя и здоровья. Это то, что я всегда советую и говорю: не занимайтесь самолечением. Берегите себя 🤍", - написала Даша Квиткова.

Украинцы в комментариях поддержали Дашу:

"Неужели есть люди, которые верят, что можно похудеть на таблетках🤦🏽‍♀️";

"Ибо кое-кто настолько несознательный - что лучше поверить в препараты, таблетки и т.д., чем тяжелый труд над собой и сила воли".

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