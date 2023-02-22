Певица Анастасия Прудиус пояснила, что она охотно приняла бы участие в шоу, однако по правилам Национального отбора просто не имеет на это права.

Украинская певица Анастасия Прудиус, которую все знают под псевдонимом "KOLA", стала одной их тех, чей голос и песни поддерживают нас во время полномасштабного вторжения. В интервью "24 канала" журналисты спросили, хотела бы она попробовать свои силы на песенном конкурсе на "Евровидение". Ответ артистки немало удивил.

Так, певица пояснила, что она охотно приняла бы участие в шоу, однако по правилам Национального отбора просто не имеет на это права. Все потому, что в 2016 году "KOLA" пела на сцене конкурса "Новая волна", который с 2015 года проходил в Сочи.

"Меня туда не пускают, потому что в 2016 году представляла Украину на "Новой волне". Но сегодня все мы обнулились, все помогаем, надеюсь, что когда-нибудь правила изменятся и я смогу пойти на Нацотбор на Евровидение. Тогда я ехала представлять свою страну и была уверена, что все устроится, что Крым будет наш, что все ужас прекратится. Теперь понимаю, что очень хорошо думала о тех зверях", — рассказала певица Анастасия Прудиус.

Стоит отметить, что после 24 февраля 2022 года у "KOLA" вышла песня "Чи разом?". В ней артистка спела о непростом расставании с ушедшим в ВСУ мужем. Через несколько месяцев певица презентовала гимн любви "Біля серця".

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