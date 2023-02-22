Украинская певица Анастасия Прудиус, которую все знают под псевдонимом "KOLA", стала одной их тех, чей голос и песни поддерживают нас во время полномасштабного вторжения. В интервью "24 канала" журналисты спросили, хотела бы она попробовать свои силы на песенном конкурсе на "Евровидение". Ответ артистки немало удивил.

Анастасия Прудиус, KOLA

Так, певица пояснила, что она охотно приняла бы участие в шоу, однако по правилам Национального отбора просто не имеет на это права. Все потому, что в 2016 году "KOLA" пела на сцене конкурса "Новая волна", который с 2015 года проходил в Сочи.

"Меня туда не пускают, потому что в 2016 году представляла Украину на "Новой волне". Но сегодня все мы обнулились, все помогаем, надеюсь, что когда-нибудь правила изменятся и я смогу пойти на Нацотбор на Евровидение. Тогда я ехала представлять свою страну и была уверена, что все устроится, что Крым будет наш, что все ужас прекратится. Теперь понимаю, что очень хорошо думала о тех зверях", — рассказала певица Анастасия Прудиус.

Анастасия Прудиус, KOLA

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Стоит отметить, что после 24 февраля 2022 года у "KOLA" вышла песня "Чи разом?". В ней артистка спела о непростом расставании с ушедшим в ВСУ мужем. Через несколько месяцев певица презентовала гимн любви "Біля серця".

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