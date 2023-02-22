В этот раз на своей странице в Instagram блогер показала, как выглядела в юности и в какой форме она теперь.
"Давно держу это в себе, однако не могу удержаться и хочу еще услышать ваше мнение ❤️ Вы знаете, что с самого детства я занимаюсь гимнастикой и что я обожаю именно этот вид спорта) Я очень горжусь собой и своими спортивными достижениями, но еще больше я хочу гордиться вами и вашими результатами ✨", - пишет Даша Ульянова.
Она думает над тем, чтобы начать учить поклонниц, как сесть на шпагат. Многие девушки думают, что это невозможно именно для них, однако экс-спортсменка подчеркнула, что иметь хорошую растяжку может любая.
"И сейчас, в свои 25 лет, когда уже прошла через все травмы, боли и повреждения связок, имея большой опыт в этом я понимаю, что готова рассказать вам как сделать гибкое тело с легкостью! Без ущерба для вашего здоровья! И это же не просто о вашей форме, или растяжке, это о вашем здоровье, красоте и женской энергии ❤️ Ну и кто бы вас еще научил, если не я 😂", — добавила звезда "Холостяка".
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Украинцы в комментариях поддержали Ульянову и засыпали ее комплиментами.
Напомним, самая богатая певица Украины Камалия обратилась к поклонникам с необычной просьбой.
Как сообщала Politeka, Анатолий Анатолич рассказал о трагедии с известным украинским ведущим Сергеем Галибиным.
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