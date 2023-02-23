Так, зрители высказывают мнение, что на самом деле участниками «МастерШеф. Профессионалы – 4», стали не мастера и специалисты своего дела, а аматоры, пишет Politeka.net.
Другие отмечают, что ожидали большего и выражают надежду, что в следующих выпусках ситуация исправится и станет интереснее.
«Это не профессионалы, аматоры!», «Слабый подбор. Я ожидала, что с каждым сезоном игры профессионалов будут значительно выше. А получилось наоборот»,
«Никто не поразил»,
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«По сравнению с предыдущими сезонами эти, честно сказать, слабоваты. Но, думаю молодёжь, себя ще проявить. Удачи всем! Судьям респект!»,
«Сейчас разочарована. Может, дальше будет лучше»,
«Это точно профики? Что-то испуганные, первая серия поразила больше чем вторая. Может еще смогут, но как-то странно!?»,
«Посмотрим, как они будут дальше готовить, пока судить рано, кто из них лучше, но действительно там есть такие лица, что я бы их точно в двадцатку не взяла бы…. Хотя, нужны и слабые повара, чтобы было кого первым выгонять…»,
«Еле досмотрела», - делятся своими первіми впечатлениями зрители четвертого сезона «МастерШеф. Профессионалы»
Напомним, ранее сообщалось, что звезда "МастерШеф" вернулся в новый сезон и рассказал, как изменилась его жизнь.
Кроме того, Politeka.net писала, Клопотенко разбил поклонницам сердца, рассказав о личном.
Также сообщалось, что Клопотенко рассказал, почему в его ресторане нет продуктов.