Стартовал четвертый сезон шоу «МастерШеф. Профессионалы», однако далеко не все оказались довольны тем, что теперь происходит на главной кухне страны.

Так, зрители высказывают мнение, что на самом деле участниками «МастерШеф. Профессионалы – 4», стали не мастера и специалисты своего дела, а аматоры, пишет Politeka.net.

Другие отмечают, что ожидали большего и выражают надежду, что в следующих выпусках ситуация исправится и станет интереснее.

«Это не профессионалы, аматоры!», «Слабый подбор. Я ожидала, что с каждым сезоном игры профессионалов будут значительно выше. А получилось наоборот»,

«Никто не поразил»,

«По сравнению с предыдущими сезонами эти, честно сказать, слабоваты. Но, думаю молодёжь, себя ще проявить. Удачи всем! Судьям респект!»,

«Сейчас разочарована. Может, дальше будет лучше»,

«Это точно профики? Что-то испуганные, первая серия поразила больше чем вторая. Может еще смогут, но как-то странно!?»,

«Посмотрим, как они будут дальше готовить, пока судить рано, кто из них лучше, но действительно там есть такие лица, что я бы их точно в двадцатку не взяла бы…. Хотя, нужны и слабые повара, чтобы было кого первым выгонять…»,

«Еле досмотрела», - делятся своими первіми впечатлениями зрители четвертого сезона «МастерШеф. Профессионалы»

Напомним, ранее сообщалось, что звезда "МастерШеф" вернулся в новый сезон и рассказал, как изменилась его жизнь.

Кроме того, Politeka.net писала, Клопотенко разбил поклонницам сердца, рассказав о личном.

Также сообщалось, что Клопотенко рассказал, почему в его ресторане нет продуктов.