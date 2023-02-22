Хоть СМИ и соцсети давно гудят об их романе, отношения Катя Полтавская и Владимир Остапчук скрывают.

После разрыва со второй супругой Владимир Остапчук живет с 22-летней Катей Полтавской. Это ее первые серьезные отношения и, как выяснилось, встречаться со звездой она не хотела. В этом новая девушка телеведущего призналась, отвечая на вопросы своих подписчиков в Инстаграм-Сториз.

Катя Полтавская рассказала, что отказалась идти с Владимиром Остапчуком на кофе на утро после первого свидания и "морозилась" от него.

"После нашего первого свидания с моим парнем на следующий день он пригласил меня на кофе утром, а я ответила, что утром кофе не пью! Я просто хотела от него морозиться, поэтому нужно было что-то быстро придумать, мы говорили по телефону. А ничего умнее в голову не пришло, как вы понимаете", – вспомнила Катя Полтавская.

Избранница шоумена также ответила на вопрос – начали ли Екатерина и Владимир встречаться летом прошлого года. Отметим, что тогда Остапчук был еще официально женат на нотариусе Кристине Горняк.

Полтавская ответила, что никогда бы не стала встречаться с женатым мужчиной: "Я бы никогда не позволила себе общаться с женатым мужчиной. Я уважаю и себя, и других женщин (пока они не начинают не уважать меня)".

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