Известная певица Юлия Санина стала одной из ведущих на Евровидении 2023, однако другие возмутили сеть.

Юлия Санина будет одной из четырех ведущих «Еровидения-2023». Другие трое – британцы Грэм Нортон, Ханна Веддингхэм и Алиша Диксон, об этом стало известно после информационного поста в Инстаграм на странице музыкального шоу.

В комментариях поклонники со всего мира возмущаются, почему ведущих четверо, а от страны-победительницы всего один. Даже Тимур Мирошниченко, у которого был подобный опыт в 2005 году, будет «появляться в видео вставках» как комментатор.

Также вместе с ведущим Сэмом Квеком Тимур Мирошниченко будет вести прямую трансляцию церемонии открытия на официальном YouTube-канале Евровидения.

«Где еще ведущий от Украины?!; и будет ли приглашенный артист? Было бы хорошо; Где украинские ведущие?; Украинские ведущие? Любой?;

Я бы хотел, чтобы половина хостов была выбрана из Украины ... это был бы хороший способ почувствовать украинское присутствие, поскольку они были чемпионами прошлого года…;

Почему там только один украинский хост??; где вообще справедливость?!» - пишут в сети.

Ранее Юлия поделилась милым видео, как узнали по пейзажу поклонники, из Барселоны.

В подписи к публикации Санина ничего не написала, зато поклонники тут же принялись комментировать новое видео певицы.

Напомним, "Простите меня все украинцы": Рамина Эсхакзай подняла скандальную тему языка и вызвала бурю в сети.

Как сообщала Politeka, "Вам идет беззаботность": Квиткова после разрыва с Добрыниным сверкнула фигурой в узком купальнике.

Также Politeka писала, что "Без вашей помощи не справлюсь": Бабкин перед туром обратился к поклонникам с проблемой.