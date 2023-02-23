Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк на днях приехала в Харьков, откуда поделилась жуткими кадрами на фоне разрушенных домов. На своей странице в Инстаграм она призналась, что покидает город, который практически ежедневно подвергается российским обстрелам. А также поблагодарила харьковчан за гостеприимство.

По словам звезды, когда она приехала в один из наиболее пострадавших районов, начался снегопад, который, по ее словам, будто захотел "скрыть" масштабные разрушения. Также телеведущая Леся Никитюк поделилась своими впечатлениями от увиденного и призналась, что подобное трудно видеть своими глазами.

Кроме того, знаменитость показала последнее фото, которое сделала перед отъездом из Харькова. Так, на снимке та позирует на центральной площади Харькова, куда в начале войны российские агрессоры нанесли ракетный удар.

В подписи к снимку она восхитилась харьковчанами и поблагодарила их за мужество: "Харьков – железобетон! Люди вы любовь, сила и мощь! Спасибо. Мы трогаемся дальше... пишите куда? Выпуск ЛЕ Маршрутки, о Харькове смотрите в марте".

Напомним, в Сети заговорили о примирении Никитюк с Дурневым после громкого скандала.

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