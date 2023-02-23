Актер Игорь Ласточкин заявил, что никакая работа его не пугает - раньше он работал официантом и даже на стройке.

Звезда юмористического шоу "Лига смеха" Игорь Ласточкин не раз комментировал, что значительную часть своих сбережений перечислил на ВСУ. В интервью на YouTube-канале "Олицкая" он признался, в случае, если сбережения закончатся быстрее полномасштабной войны в Украине, он готов переквалифицироваться.

Актер Игорь Ласточкин заявил, что никакая работа его не пугает. Он может быть и монтажником, и сварщиком.

"Мне все равно, где работать. Меня такие времена не пугают. Думают, может, я звезда и не пойду работать на простую работу. Я вообще этого не сторонюсь, не боюсь. Официантом я работал, на стройке работал. Могу чинить все, что нужно. Быстро устроюсь монтажником водоснабжения. Могу паять трубы. Что хотите, то и буду делать", – серьезно заявил Игорь Ласточкин.

По его словам, работа монтажника интереснее работы юмориста. Даже веселые будни автора шуток могут надоедать, считает артист, а профессия монтажника, например, позволяет каждый раз менять атмосферу и знакомиться с новыми людьми.

Напомним, Ласточкин из "Квартал 95" в мини-юбке и колготках-сеточке поразил нарядом на корпоратив.

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