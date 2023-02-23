На официальной странице "Мастер Шеф" в Instagram рассказали, как приготовить тесто для пиццы по рецепту Владимира Ярославского.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука хлебопекарная (обогащенная белком) высшего сорта - 800 г

вода комнатной температуры - 550 мл

соль - 12-14 г

сухие дрожжи - 4 г

оливковое масло - 15 г

Сухие дрожжи разводим в теплой воде, даем постоять минут 15. Добавляем примерно половину муки, замешиваем тесто и, накрыв полотенцем, даем постоять 2–3 часа при комнатной температуре. Эта первая «опара» должна подойти 2–3 раза. Далее примешиваем оставшуюся муку, соль и оливковое масло и еще даем постоять примерно час-полтора. Тесто должно увеличиться в 2 раза.

"Формируем шары – из этого количества должно получиться 6 штук, но вы можете сделать и 5, и 4. Для этого делим тесто и скатываем его в шарики руками. Можно даже предварительно слепить руками, а затем «закатать». Оставляем на ночь в холодильнике , но можно и чуть больше - даже 2-3 суток!", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Достаем уже сформированный шар теста, немного растягиваем руками по кругу. Берем пергамент, посыпаем его мукой и полностью формируем основу для пиццы. Выкладываем на тесто свою любимую начинку и ставим в разогретую до 240°C духовку примерно на 8–10 минут.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

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