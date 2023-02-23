Модель, актрису и певицу Дашу Астафьеву можно по праву назвать одной из самых откровенных украинских артисток. Она может похвастаться очень соблазнительными формами, которые с удовольствием демонстрирует на пикантных снимках. Однако ее новая фотосессия в Инстаграм получилась совсем другой - женственной и нежной.

Даша Астафьева запечатлена на нескольких локациях. Сначала та позировала на крыше высотки, из которой открывается прекрасный вид на город. А потом артиста позировала в старом заброшенном здании. При этом на ее лице практически нет макияжа, а волосы собраны в пучок на затылке.

Под снимками артистка призналась, что очень соскучилась по мирному времени, когда жизнь была спокойной - без войны.

"Я скучаю по мирному времени. Как музыкант, жаждущий играть, но у него забрали любимый инструмент. Уничтожили все инструменты в мире. Как тот, кто улыбкой умеет ответить на все вопросы и решить проблемы, но улыбаться невозможно. Новое лучше. Всегда. Но какой болью и испытаниями вычеканивается это новое. Спасибо каждому, кто понимает о чем я", - написала Даша Астафьева, поделившись наболевшым.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.