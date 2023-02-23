В 2021 году звезда, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз. Ее муж – непубличная личность. Известно, что бизнесмен казахского происхождения имеет миллионное состояние, и уже более двух лет Иванна вместе с ним живет в Швейцарии.
В этот раз на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук похвасталась романтическими фото, на которых вместе с любимым позирует на балконе с живописным видом, надев парные халаты с надписями "Мой муж" и "Моя жена".
"2 года как мы семья ♾️Благодарна судьбе за такого мужа. С которым хорошо и тогда, когда солнце светит, и безопасно, когда за окном гроза. За это время мы успели понять, что семья — это не только романтика, нежность и свидания. Это умение держаться вместе, быть опорой и поддержкой друг для друга, говорить и слышать, а где надо смолчать. Можно многое сказать, но я просто благодарю, что ты мой муж, а я твоя жена. Благодарна за все, что ты делаешь для меня и нашей семьи каждый день ❤️", - написала ведущая под фотографиями.
Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям:
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"С годовщиной, безумной любви 💛💙";
"Хорошая пара 🔥🔥🔥".
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